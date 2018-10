Skjeggkre gir stort tap for forsikringsselskap

innenriks

Selskapet varsla måndag morgon om at dei vil bokføre tapet. Dette førte til at Protector Forsikring fall kraftig på Oslo Børs. Etter ein halvtimes handel var aksjekursen ned 9,59 prosent.

Praksis i dag tilseier at skjeggkre kan føre til verditap på bustaden. Dette har blitt dyrt for Protector, som seier at dei er i ferd med å utfordre denne praksisen.

– Skjeggkre gjer ikkje skade på menneske, dyr eller bustad. Insektetet vil mest sannsynleg i nær framtid bli sett på som normalt heimehøyrande i norske bustadar, skriv selskapet i resultatvarselet.

Skjeggkre er vengjelause insekt. Dei er skjellkledde, mørkegrå og litt spraglete. Normal størrelse er 10–12 millimeter, ifølgje Folkehelseinstituttet. I tillegg har den tre lange haletrådar og to lange antenner på hovudet.

I Noreg lever insektet berre innandørs. Dei er altetande, så små mengder brødsmular, mjøl, matrestar, daude insekt og tørre blad kan halde liv i ein bestand. Dyra kan vere vanskeleg å bli kvitt.

