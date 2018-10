Regjeringa ber om gransking av Tolga kommune

innenriks

Kommunalminister Monica Mæland sa på ein presseorientering saman med justis- og beredskapsministeren og helse- og omsorgsministeren at det er avdekt «veldig alvorlege forhold» og at dei no er opptekne av å koma til botnar i dei.

Difor ber dei Fylkesmannen i Hordaland om å føra ein såkalla lovlegheitskontroll med Tolga kommune. I tillegg skal Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn koplast inn i undersøkingane.

– Nokon har fått ein diagnose dei ikkje skulle hatt, nokon har fått midlar dei ikkje skulle hatt og nokon er sett under verjemål dei ikkje skulle hatt, seier Mæland.

Målet er å få vita kva som konkret har skjedd, og om det er grunn til å tru at liknande ting har skjedd i andre kommunar.