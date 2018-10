Mæland: – Svært alvorlege forhold er avdekt i Tolga-saka

innenriks

Kommunalminister Monica Mæland (H) sa på ei presseorientering saman med justis- og beredskapsministeren og helse- og omsorgsministeren at det er avdekt «veldig alvorlege forhold» og at dei no er opptekne av å koma til botnar i dei.

Dei ber difor Fylkesmannen i Hordaland om å føra ein såkalla lovlegheitskontroll med Tolga kommune. I tillegg skal Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn koplast inn i undersøkingane.

– Vi ønsker ein samla rapport og gjennomgang av saka, seier Mæland.

– Nokon har fått ein diagnose dei ikkje skulle hatt, nokon har fått midlar dei ikkje skulle hatt og nokon er sett under verjemål dei ikkje skulle hatt, seier statsråden.

Stikkprøvar

Målet er å få vita kva som konkret har skjedd i Tolga kommune, og om det er grunn til å tru at innbyggjarar i andre kommunar har fått diagnosen psykisk utviklingshemming utan å vita det, og at kommunar dermed har teke imot statleg støtte dei ikkje har rett på. Ifølgje VG har det dei siste åra vore ein stor auke i talet på rapporterte psykisk utviklingshemma.

– Fylkesmannen kjem til å bli beden om å undersøkja om det er grunn til å tru at dette er noko som også kan ha gått føre seg eller går føre seg også andre stader, seier Mæland.

Ho seier dette vil skje ved at fylkeslegen gjennomfører stikkprøvar for å finna ut om kommunane oppgjev korrekte kriterium for innmelding av personar med psykisk utviklingshemning.

– Det er i dag eit kontrollsystem ved kommunerevisjonen, men vi må altså undersøkja om det er grunn til å gjera ein enda større gjennomgang, seier Mæland.

VG-reportasje

Det var VG som laurdag 6. oktober publiserte ein reportasje om dei tre brørne frå Tolga kommune i Østerdalen som dei har følgt det siste året. Brørne blei i 2012 og 2013 registrert som psykisk utviklingshemma i heimkommunen utan at dei fekk vita det. Kommunen kunne dermed sikra seg auka inntekter frå staten over fleire år.

Diagnosane blei også brukt til å setja brørne under personleg og økonomisk verjemål i 2017, men alle verjemåla har i år blitt oppheva – det siste så seint som i førre veke.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark sende fredag ettermiddag over rapporten sin om den såkalla Tolga-saka til Kommunaldepartementet. Mæland hadde helga før bede om ei utgreiing seinast innan veka var omme.

Johnsen meiner saka bør grønskast nærmare og har rådd departementet til å gjera ein uhilda gjennomgang av heile saka.