KrF-seniorar støttar Hareides vegval

innenriks

Ei fråsegn frå seniorutvalet slår fast at sidevalet er ei strategisk handling for å få gjennomslag for KrFs politikk, og at det ikkje inneber ei endring av ideologien og verdisynet til partiet.

– Med utgangspunkt i ein kristendemokratisk ideologi utfordrar KrF toblokkstenkinga i norsk politikk. KrFs Seniorutval støttar derfor partileiar Knut Arild Hareide som har opna for ein prosess som gjer det mogleg å vurdere eit samarbeid med Ap og Sp, heiter det i fråsegna.

KrFs Seniorutval er eit rådgjevande organ som kjem med utsegner og fremmar synspunkt til sentralstyret og stortingsgruppa. Seniorutvalet har ingen eigne delegatar til det ekstraordinære landsmøtet 2. november som skal ta stilling til vegvalet for partiet. Tidlegare ordførar i Bergen frå 2001 til 2003, Kristian Helland, leier KrFs Seniorutval.

(©NPK)