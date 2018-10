Flaumen har nådd toppen

innenriks

NVE opplyser at vassføringa har kulminert dei fleste stadene, og det er venta at vassmengdene held fram å minka utover dagen.

Skjåk kommune skriv på nettsida si at kommunen og politiet åtvarar folk som er evakuerte, mot å venda heim enno. Det er fare for jordras når vatnet trekker seg tilbake. Kommunen ber også folk om å sparz på vatnet og kokz alt drikkevatn.

16 personar henta med helikopter

Måndag formiddag opplyste politiet at 16 personar og fleire hundar var isolerte på hyttene sine, etter at ei bru blei teken av flaumvatnet og mobildekninga forsvann. Helikopter blei sett inn for å evakuera dei som ikkje kom nokon veg.

Hyttebebuarane laga sjølv ei oversikt over kor mange som var på hyttene i området, og heldt kontakt med politiet inntil mobildekninga forsvann.

Mykje nedbør og høge temperaturar

Årsaka til flaumen er kraftig regn og snøsmelting. Dette kjem av unormalt høge temperaturar i fjellet. Vêrsituasjonen har ført til flaum og store øydeleggingar i indre strøk i Oppland og Sogn og Fjordane, og i tillegg til fleire stader på Vestlandet.

Til saman var 94 personar evakuerte i Skjåk kommune måndag, ifølgje politiet. Eitt av dei hardast ramma områda er eit bustadfelt i Bismo som i helga blei sett under av vatn frå Ottaelva.

Det er framleis store vassmengder fleire stader, og mange bruer og vegar er stengde.

Det er enno ikkje klart kor stort skadeomfanget er.

