Oslo Børs løfta seg etter det kraftige fallet torsdag

Torsdag fall hovudindeksen med 2,6 prosent etter betydeleg nedgang på indeksane på Wall Street og i Asia. Pilene peikte framleis noko ned i USA i handelen torsdag, mens dei fleste asiatiske børsane løfta seg igjen fredag. Også oljeprisen steig gjennom fredagsnatta etter fallet dei siste dagane.

– Sånn sett ser det ut til at aksjemarknadane tar ein liten pust i bakken i dag, etter to dagar med kraftig fall. Vi trur likevel det er i overkant optimistisk å tru at fallet er over for denne gongen, skriv makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin morgenrapport fredag.

Oljehandlar Erik Warren i DNB Markets ser tilbake på endå ein veldig svak dag for både nordsjøoljen og amerikansk lettolje, som han fastslår var drive av ein globalt aksjemarknad der mange kvitta seg med aksjane sine. Han konstaterer likevel at nordsjøoljen har henta inn mykje av det tapte, og i morgontimane fredag vart den omsett for 81,3 dollar fatet.

– Det ser ut til at vi har nådd botnen i det globale aksjeutsalet, og det er positivt for oljen at vi har klart å halde prisen på 80 dollar, seier han.