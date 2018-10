Ap vil gi meir til sjukehusa

innenriks

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier til NRK at forslaget til statsbudsjett svekkjer tilbodet til pasientar innan rus og psykiatri.

– Her er det ein veldig farleg kombinasjon av eit trongt sjukehusbudsjett og ein veldig trong kommuneøkonomi. Det går ut over dei svakaste pasientane som blir liggjande mellom, seier Støre.

Sjukehusa får ein vekst på 1,3 milliardar kroner i forslaget til statsbudsjett. Ap meiner det er under halvparten av kva som trengst.

– Då treng vi om lag 1,6 milliardar kroner meir, seier Støre til NRK.

Helseminister Bent Høie (H) hevdar at helsebudsjettene frå den raudgrøne regjeringa i åra 2005–2013 i snitt var «betydeleg svakare» enn forslaget frå regjeringa i år.

– I så fall er dette ein ganske tøff dom over dei helsebudsjettene Støre i si tid la fram, seier han.

Nestleiar Olaug Bollestad i KrF er likevel langt på veg einig med Ap. Ho seier at når kommunane får ein stadig større rekning for dei pasientane som krev mest behandling kombinert med at sjukehusa skal skrive ut pasientar tidlegare, så er det ein «farleg veg».

Arbeidarpartiets alternative forslag til statsbudsjett blir lagt fram i november. Før den tid skal KrF ha tatt stilling til om partiet ønsker å gå inn i regjering med Ap og Senterpartiet, søke makt med den sitjande regjeringa eller fortsette i opposisjon som i dag.

