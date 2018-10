Viggo Kristiansens advokat: Ikkje nye DNA-funn

innenriks

Sjødin seier til P4 at det berre er påvist DNA frå éin identifiserbar person i dei nye analysane. Han meiner dette er ein heilt ny situasjon, fordi Agder lagmannsrett i 2002 meinte ein hadde DNA som kunne bevisa at det var to personar på åstaden.

Prøvd teken opp att

Det er Gjenopptakingskommisjonen som har sendt DNA-materiale til nye analysar i den 18 år gamle drapssaka.

Viggo Kristiansen har fem gonger prøvd å få opna saka på nytt etter at han blei dømd til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) blei funne valdtekne og drepne i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Medtiltalte Jan Helge Andersen blei dømd til 19 års fengsel for drapa.

Leiar for Gjenopptakingskommisjonen Siv Hallgren vil ikkje kommentera saka overfor P4.

Avgjerast seinare

Hallgren opplyste til NTB i førre veke at kommisjonen hadde fått ein rapport om dei nye analysane, og at han skulle sendast ut til partane.

– Så vil saka vurderast vidare her, og det vil kunne gjerast ytterlegare utrekningssteg. Deretter vil saka bli førebudd for å takast opp i kommisjonen, som vil ta stilling til gjenopning på eit seinare tidspunkt, sa ho.

Neste møte i Gjenopptakingskommisjonen skal haldast 14. og 15. november. Kommisjonen har også eit møte i midten av desember. Det er tidlegare opplyst at det er lite truleg at det vil koma ei avgjerd i saka før etter nyttår.

