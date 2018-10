Store bevegelsar i Veslemannen – framleis raudt farenivå

innenriks

– Det har gått hyppige skred i går kveld og i natt, eitt stort rundt klokka 22.30 i går kveld, antakeleg på fleire hundre kubikkmeter, fortalde geolog Einar Anda i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) på ein pressekonferanse torsdag formiddag.

Plussgrader og smelting

– Det er plussgrader og snøsmelting i fjellet, så det gir vasstilsig til fjellet sjølv om det ikkje regnar. Det er meldt plussgrader dei neste dagane og ein del nedbør til helga, fortsette geologen.

Det er varsla sol og temperaturar på mellom 7 og 8 grader i området torsdag.

Bevegelsane har gått noko ned, men er framleis 40–80 centimeter i døgnet i øvre del og 3–4 centimeter i nedre del. NVE ventar at fjellpartiet vil ha store bevegelsar utover i veka.

Femte evakuering i år

Veslemannen er eit relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal. Veslemannen har eit volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noko som svarar til rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at bebuarane under Veslemannen har vore evakuerte fleire gonger dei siste åra.

Tysdag vart farenivået igjen heva til raudt, og bebuarane vart evakuerte. Dette er femte gong i år og den tiande sidan 2014.

