Ny, sterk måling for KrF

innenriks

Meiningsmålinga InFact har gjort for Nettavisen gjev KrF ein oppslutnad på 4,8 prosent, noko som plasserer partiet godt over sperregrensa på 4,0 prosent. Nettavisen har ikkje måling frå førre månad, og kan difor ikkje registrera endringane. I staden blir det vist til gjennomsnittet av alle meiningsmålingane i september, som gav KrF ein oppslutnad under sperregrensa, på 3,5 prosent, følgje nettstaden Pollofpolls.

– No har dei teke eit byks frå sperregrensa, der dei har vaka på ei rekkje målingar i haust. Så det ser noko betre ut, men det svingar ein del for partiet, seier fagsjef Knut Weberg i InFact.

Høgre får 26,1 prosent, Frp 14,7 prosent, Venstre 3,8 prosent, Ap får 24,4 prosent, Sp 11,2 prosent, SV 5,7 prosent, Raudt 4,1 prosent og MDG får 2,7 prosent i denne målinga.

Målinga blei gjennomført 9. november, og 1.009 personar har vore med i meiningsmålinga. Feilmarginen for totalutvalet er på pluss/minus tre prosentpoeng, ifølgje InFact.

