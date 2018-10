innenriks

USA og dei internasjonale samarbeidspartnarane deira har mellombels suspendert alle F35-flya og set i gang ein omfattande inspeksjon av drivstoffrøyra inne i motoren på kvart fly.

– Eg kan stadfesta at Forsvarsmateriell, som står for dette, gjer det same, seier pressetalsmann Roar Vold i Forsvaret til NTB.

Det var 28 september at eit F35-fly blei heilt øydelagt under trening i South Carolina i USA. Piloten skaut seg ut, og kom uskadd frå hendinga.

(©NPK)