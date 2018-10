Forsvaret: – Ingen feil på norske F35-fly

innenriks

USA og dei internasjonale samarbeidspartnarane deira har mellombels suspendert alle F35-flya og set i gang ein omfattande inspeksjon av eit drivstoffrøyr inne i motoren på kvart fly, opplyste nyheitsbyrået AFP torsdag.

– Eg kan stadfesta at Forsvarsmateriell, som står for dette, har gjort det same, og flyforbodet for dei norske flya er oppheva etter at det ikkje blei funne nokon feil under inspeksjonen, seier major Roar Vold, pressetalsmann i Forsvaret, til NTB.

Inspeksjonen blei gjennomført på bakgrunn av førebels data frå undersøkingane til havarikommisjonen.

– Av tryggingsmessige årsaker fekk alle F35-kampflya flyforbod inntil dei nødvendige inspeksjonane blei gjort, seier Vold.

Det var 28 september at eit F-35B-fly frå US Marine Corps blei heilt øydelagt under trening i South Carolina i USA. Piloten skaut seg ut, og kom uskadd frå hendinga.

