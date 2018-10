Familien svært spente på møte med den russiske forsvararen til Frode Berg

innenriks

– Vi er sjølvsagt svært spente når vi no endeleg skal få møta han. Han er jo kontakten til Frode, som vi ikkje har sett på eitt år. Vi har ein god del forventningar, men dei vil eg ikkje koma inn på no, sa Bergs svigerinne Gry Nilsen Aaker til NTB rett før Ilja Novikov kom til kontoret til den norske advokaten i Oslo.

Aaker og dottera Vida Kristine representerer familien til den spionsikta Frode Berg under møtet i Oslo sentrum. Kona Anita hadde ikkje høve til å vera med på møtet. Advokat Brynjar Risnes, som er den norske advokaten til Berg, var også med på møtet, som var venta å vara nokre timar.

Aaker ville før møtet berre uttala seg «familiært» og ønskte verken å svara på spørsmål om spionsaka mot Berg eller kva tankar ho gjer seg rundt spionsaka frå Stortinget her i Noreg. Det blir spekulert i om norske og russiske styresmakter kan gjera eit fangebytte – den spionsikta russaren mot Berg.

– Men eg kan seia at vi er bekymra for Frode, helsa hans og tilhøva han er under. Han er snart 63 år gammal. Og ein kimsar ikkje med helsa til ein godt vaksen mann. Saka mot han er ein ting, men eg er kjempeuroleg over tilhøva han lever under der borte, seier Aaker.

– Har de nokon beskjed de ønsker at Novikov skal formidla vidare til Frode Berg?

– Ja, sjølvsagt. Det er helsingar frå oss og heile familien. Og vi skulle så gjerne ønskja at Frode kunne få snakka med kona si på telefon. Men det har han ikkje høve til no, seier Aaker.

