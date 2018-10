Ein av fire lokallagsleiarar i KrF vil bli verande i opposisjon

innenriks

Rundt halvparten av lokallagsleiarane har svart på spørsmål frå NRK om KrFs vegval med at partiet bør fortsette i opposisjonsrolla på Stortinget.

Partileiar Knut Arild Hareide vil ta KrF inn i ei regjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, mens nestleiarane Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad ønsker å fortsette samarbeidet med dagens regjering.

Ein tredje veg – å fortsette som i dag – vart lansert av parlamentarisk nestleiar Hans Fredrik Grøvan og stortingsrepresentant Steinar Reiten måndag.

Ønsker avklaring

Forslaget frå Grøvan og Reiten om å fortsette som eit «konstruktivt opposisjonsparti som søkjer samarbeid frå sak til sak» er eitt av tre vegval som skal behandlast når sentralstyret samlast på partikontoret i Oslo torsdag.

Hareide meiner at den tredje vegen er det dårlegaste av dei tre alternativa:

– Vi utfordrar partiet denne hausten til å gjere ei tydeleg avklaring. Då ligg det i det at vi trur det er vanskeleg for partiet å bli der det er, sa partileiaren då han og Bollestad argumenterte for kvart sitt syn på eit møte i Trøndelag KrF onsdag kveld.

Til NRK seier Hareide at det er ope kvar partiet landar på på sitt ekstraordinære landsmøte 2. november:

– Vi skal ikkje spekulere for mykje no. Vi veit at det er desse tre alternativa som ligg ryddig på bordet.

Fryktar splitting

Tidlegare leiar i Nord-Trøndelag KrF, Johannes Sandstad, fryktar kampen om vegval vil føre til splitting og tapt oppslutning.

– Stortingsgruppa er splitta, sentralstyret er splitta, landsstyret er splitta, og medlemmene er langt meir splitta enn det du kunne få inntrykk av her, sa han til NTB etter at eit fleirtal på møtet med lokallaga i Trøndelag hadde gitt tommelen opp for Hareides linje.

– Vi likar ikkje å snakke om splitting, og dette møtet tydde på stor semje, sjølv om meiningane var ulike. Det håpar eg vi skal klare å gå vidare med, men eg fryktar for det motsette, nettopp fordi dette går heilt frå toppen av organisasjonen, sa Sandstad.

