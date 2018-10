BI-professor Randers vil avvikle oljeproduksjonen

innenriks

– Vi bør fase ut norsk oljeproduksjon på ein planlagt måte frå ein topp i 2020 til ingenting i 2040, seier Randers til NRK. Han er tidlegare rektor ved BI og leidde lågutsleppsutvalet.

Oljeproduksjon er Noregs viktigaste inntektskjelde i dag. Petroleum skaffar landet rundt 442 milliardar kroner i eksportinntekter i året og sysselset 170.000 menneske.

Randers meiner at det norske samfunnet ikkje tar inn over seg at om verda skal nå klimamåla som er fastsett, vil bransjen bli ulønnsam.

– Ein må rett og slett slutte å bruke kol, olje og gass, seier Randers.

Tidlegare denne veka varsla FNs klimapanel at verda berre har rundt ti år på seg til å hindre at temperaturauken blir på meir enn 1,5 grader og slik hindre ei katastrofal global krise.

Randers meiner at ein no må bruke oljepengane til å omskulere 10.000 menneske i året og flytte dei til andre område der samfunnet treng folk, som helse, omsorg, forsking, utdanning og reiseliv.

Regjeringa meiner på si side at utsegna er hårreisande. Sidan 2002 er staten tilført over 5.000 milliardar kroner frå petroleumsproduksjonen. Inntektene frå olje og gass er høgare enn dei samla inntektene frå formues- og inntektsskatt. Kvar sjuande krone på statsbudsjettet kjem frå oljefondet.

– Ein treng ikkje vere rakettforskar for å skjønne at å fase ut den suverent største inntektskjelda til staten, vil påverke det norske velstandsnivået, seier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) i Olje- og energidepartementet.

