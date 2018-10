Al Gore til Oslo som hovudtalar på Nobel Peace Prize Forum

innenriks

Gore skal halde talen 11. desember i Universitetsaulaen i Oslo, dagen etter at fredsprisen er delt ut til den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad.

Temaet under fredsprisforumet i år er korleis klimakrisa skal løysast, og nokre av dei leiande forskarane og klimaekspertane i verda vil vere til stades. Målet er å involvere publikum i kampen mot ein av dei største truslane mot fred og utvikling i verda i dag.

Al Gore vart saman med FNs klimapanel (IPCC) tildelt fredsprisen i 2007. Same dag som vinnarane i år vart kunngjort, leverte FNs klimapanel ein rapport som viser korleis ein global temperaturauke på 2 grader vil få katastrofale konsekvensar samanlikna med ein auke på 1,5 grader. Forskjellen vil kunne bety at havnivået stig 10 centimeter, stor issmelting i Arktis og at 99 prosent av korallreva døyr.

– Rapporten FNs klimapanel nyleg publiserte, er urovekkjande lesing. Dette viser at det er altfor tidleg å avblåse klimakrisa. Eg håpar at forumet vil bidra til å setje søkjelys på kva som må til for å reversere ei urovekkjande utvikling, seier direktør Olav Njølstad ved Det Norske Nobelinstitutt.

Forumet understrekar vidare at det ikkje kan understrekast nok at det hastar med raske og altomfattande tiltak for å løyse problema.

– Det er viktigare enn nokon gong å fortsette dialogen for å finne løysingar på klimakrisa, skriv forumet i ei pressemelding.

(©NPK)