17 prosent fleire tar buss etter innføringa av bomringen på Nord-Jæren

Odd Aksland, som er administrerande direktør i kollektivselskapet Kolumbus, seier at auken er den største dei nokosinne har opplevd, skriv Aftenbladet.

I veka før 1. oktober då bomringen vart sett i drift, var veksten 7 prosent samanlikna med dei tre førre vekene, og i den første veka i oktober var auken på heile 17 prosent.

Det inneber at talet på passasjerar har auka frå 80.000 til 90.000 kvar dag. Ein så kraftig auke har medført at nokre bussar har vore fulle og har måtta la passasjerar stå igjen på haldeplassen.

For at dei reisande skulle lære å betale med app i staden for kontantar kosta det i dei to vekene før og etter at bomringen vart innført, 1 krone å ta bussen. Aksland håpar og trur at dei gode tala skal fortsette også når billetten ikkje lenger kostar 1 krone.

