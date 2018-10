Studentanes fredspris til sørafrikansk likestillingsaktivist

innenriks

Jusstudenten Hassan kjempar for lik tilgang til høgare utdanning gjennom si leiande rolle i rørsla #FeesMustFall, skriv Universitas.

Prisen blir delt ut av Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH), Norsk studentorganisasjon (NSO) og sjølve priskomiteen.

I grunngjevinga for å gi prisen til Hassan heiter det at ho er ei viktig stemme i kampen mot ulikskap i Sør-Afrika, og at ho er ein viktig leiar og rollemodell, som er pragmatisk og tar i bruk fredelege verkemiddel.

#FeesMustFall-rørsla starta i 2015 då myndigheitene kunngjorde at semesteravgifta skulle auke med 13 prosent. Aktivistane meinte dette ville bidra til å auke skiljet mellom kvit og svart i landet.

Studentar som har demonstrert for gratis tilgang til høgare utdanning, er møtt med tåregass, gummikuler, vasskanonar og sjokkgranatar frå politiet, og fleire er skadde og arresterte.

Innsatsen har likevel ikkje vore forgjeves. Dåverande president Jacob Zuma lova i fjor at høgare utdanning skulle bli gratis for dei fattigaste og arbeidarklassen.

