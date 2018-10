Stortinget vil gjere det lettare å utsette skulestart

innenriks

Utdanningspolitikarane frå SV, KrF, Venstre, Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet går inn for å gjere det lettare å utsette skulestarten, skriv VG.

– VGs artikkelserie har vist at vi i dag ikkje greier å tilpasse opplæringa godt nok til alle elevar på 1. trinn, og at det er mange elevar som ikkje er modne for skulen det året dei fyller seks, seier Guri Melby (V) i Stortingets utdanningskomité.

– Det kan vere opptil tre års forskjell i mognad mellom elevar som begynner i første klasse. Derfor er ei absolutt aldersgrense vanskeleg å halde seg til, seier Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til VG.

Ho har fleire år bak seg i fagkomiteen, og har tidlegare lansert ideen om å gjere det enklare å utsette skulestarten utan å få gehør.

Heilt sidan seksårsreformen vart innført for 21 år sidan, har det vore mogleg å få utsett- eller skunda fram skulestart, men få har søkt – og fått ja. Søknadane må gjennom ei omfattande vurdering hos PP-tenesta, og mange endar med avslag. Berre 330 elevar fekk gjennomslag for utsett skulestart i Noreg i fjor

Både KrFs Hans Fredrik Grøvan og Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand har tatt til orde for ei oppmjuking av regelverket

– Det er eit for rigid system for å få utsett skulestarten. I dag må du nærmast ha ein diagnose for å få utsett skulestart. Vurderinga til foreldra saman med vurderinga til skulen er ikkje nok, påpeikar Grøvan.

