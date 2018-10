NVE ventar framleis mykje rørsle i Veslemannen – beheld raudt farenivå

innenriks

Innbyggjarane under det ustabile fjellpartiet vart evakuerte då farenivået vart heva til raudt tysdag ettermiddag. Rørslene har vore store – heilt opp i 50 centimeter per døgn i det øvre partiet.

– Det er varsla varmt vêr med sol og temperaturar opp i sju plussgrader på Mannen torsdag. Langtidsvarselet indikerer høge temperaturar heile veka. Vi ventar at dei høge temperaturane vil føre til framleis snøsmelting og tilførsel av vatn til fjellpartiet. Rørslene i fjellpartiet vil derfor sannsynlegvis framleis vere høge framover, sa geolog Gustav Pless i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Ei lita krigssone

Varme temperaturar og vedvarande snøsmelting vil bidra til dei store rørslene.

– Det er over ein meter snø i enkelte parti. Den har begynt å smelte, samtidig som det kom ein god del regn. Det har ført til at vatnet kjem ned i fjellpartiet og gir auka bevegelse, forklarte Pless' kollega Lars Harald Blikra tidlegare på dagen.

Eit bilete viser ganske mykje «skit» på snøen i den nedre delen av fjellpartiet.

– Det ser nesten ut som ei lita krigssone der, for det var mange mindre og større steinsprang tysdag kveld og utover natta. Det er veldig stor aktivitet, sa geologen.

Varmt vêr i vente

Sivilforsvaret har registrert 18 større og mindre ras, dei fleste tysdag kveld mellom klokka 21 og 23.30.

Det raude farenivået betyr at innbyggjarane som er evakuerte, ikkje får flytte heim igjen. Det gjeld framleis ferdsels- og opphaldsforbod i området. Togstrekningen mellom Dombås og Åndalsnes er også stengt for trafikk på grunn av rasfaren.

Femte evakuering i år

Veslemannen er eit relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har eit volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noko som svarar til rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at bebuarane under Veslemannen har vore evakuert ei rekke gonger dei siste åra. Evakueringa tysdag er den femte i år og den tiande sidan 2014.

– Vi er glade for at varslinga fungerer som ho skal. Det var ikkje så mange timane frå vi gjekk i raudt i går til det kom steinsprang frå fjellet. Dette viser at vi har eit godt system, sa Rauma-ordførar Lars Olav Hustad under pressekonferansen onsdag.

