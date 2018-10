Mann sikta for trakassering av kvinner på nettet

innenriks

– Saka er ferdig etterforska, og skal påtaleavgjerast og sendast til Statsadvokaten for endeleg påtaleavgjerd, seier politiadvokat Gunnveig Breistein i Sørvest politidistrikt til NRK.

Det var i april at NRK avslørte korleis ein mann i mange år hadde lurt, manipulert og trakassert norske kvinner på nett, under ei rekke skjulte identitetar.

Ifølgje politiet har mannen utgitt seg for å jobbe for ein falsk versjon av hjelpetenesta Slettmeg.no og misbrukt ei rekke firma, som Finn.no, Nav og HBO Nordic. Mannen har i eit anonymt intervju med NRK fortalt om trakasseringa av kvinner.

Mannen har erkjent straffskyld for totalt fem forhold fordelt på tre ulike politidistrikt.

– Politiet vil, slik det ligg an no, foreslå at saka kan gå som ein tilståingsdom i retten, seier politiadvokaten.

