Lågpriskjedene tar marknadsdelar

innenriks

Samtidig taper supermarknadskjeder som Meny og Coop Mega terreng, skriv Nettavisen.

Det viser dei siste tala frå marknadsundersøkingsbyrået Nielsen, som måler utviklinga i daglegvarebransjen så langt i år.

Av dei tre store daglegvarekonserna, går både Rema 1000 og Norgesgruppen fram, mens Coop går tilbake.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop seier det er to grunner til at Coop går tilbake 0,3 prosentpoeng.

– Vi møter våre eigne sterke tal frå fjoråret og vi opnar for få nye butikkar samanlikna med våre konkurrentar. Her skal vi bli flinkare og planlegg for ei rad butikketableringar over heile landet dei neste åra, seier Kristiansen.

Kiwi er den av kjedene som har størst organisk vekst, altså vekst i eksisterande butikkar, og aukar delen sin med 0,4 prosentpoeng.

– Kiwi møter svært tøffe tal frå tidlegare i år, og vi er derfor strålande fornøgd med å ha den suverent høgste organiske veksten i heile daglegvaremarknaden, seier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy i Kiwi til Nettavisen.

