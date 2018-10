Kraftig auke i vald frå unge psykiatripasientar

innenriks

Ifølgje Stavanger Aftenblad vart det i 2016 meldt om 41 tilfelle av alvorleg vald. Dette auka til 66 i fjor, og til og med juli i år har det vore 87 tilfelle. I 2016 og 2017 vart det ikkje rapportert nokon tilfelle av svært alvorleg vald, noko som inneber fysiske skadar som treng behandling og legetilsyn. Så langt i år er det rapportert om sju slike tilfelle.

Klinikksjef Lars Conrad Moe ved Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBU) opplyser at det på grunn av teieplikta er vanskeleg å kommentere dei sju tilfella.

Arbeidstilsynet ser svært alvorleg på at tilsette blir skadde på grunn av vald på jobb, fortel tilsynsleiar Guro Fykse.

– Alle har krav på forsvarleg arbeidsmiljø. Arbeidsgjevar har ansvar for å legge til rette for at dette ikkje skjer. Vi veit at det er eit stort problem med vald og truslar mot tilsette i helsesektoren, derfor har vi ei satsing retta mot dette, seier Fykse.

Ifølgje Aftenbladet vart 74 pasientar sette på isolat i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus i 2017. For 2016 var talet fem eller færre, mens det til no i år er seks.

