Helsedirektøren med innstendig vaksinebønn

innenriks

Folkehelseinstituttet anslår at rundt 1,6 millionar menneske i Noreg høyrer til risikogruppa for å få alvorleg influensa, blant dei kronisk sjuke, eldre på institusjon og gravide.

– I førre sesong var det 7.600 sjukehusinnleggingar med influensa, og dette var rekord, opplyser fungerande avdelingsoverlege Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Mens influensa i eit normalt år tar rundt 900 liv i Noreg, var den sist vinter langvarig og kosta anslagsvis 1.400 menneske livet. No står ein ny sesong for døra.

Vil ikkje ha tvang

Helsearbeidarar kan i betydeleg grad bidra til å spreie viruset, og Verdshelseorganisasjonen (WHO) anbefaler difor at minst 75 prosent av desse vaksinerer seg. Delen i Noreg låg i fjor på 28 prosent.

I land som Frankrike og USA er influensavaksine obligatorisk for helsearbeidarar, noko også helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo har tatt til orde for.

– Gjennom å vere uvaksinerte utset helsepersonell pasientane for ein betydeleg risiko, slår helsedirektør Bjørn Guldvog fast. Han vil likevel ikkje ha tvang.

– Vi ønsker i så stor grad som mogleg å utvikle helsetenesta gjennom motivasjon av helsearbeidarane, og ikkje gjennom lovregulering, seier han til NTB.

Må informere betre

Guldvog meiner ein kan oppnå mykje ved å informere og ved at arbeidsgjevar legg betre til rette for vaksinasjon.

– Vi ser at ein gjennom systematisk arbeid, for eksempel på Rikshospitalet og Haukeland sjukehus, så å seie har nådd målet om 75 prosent vaksinasjon, seier han.

At den generelle delen vaksinerte innan helsesektoren er skuffande låg, har truleg fleire årsaker, trur Guldvog

– Vi har kanskje ikkje vore klare over kor stort dette helseproblemet har vore. Det er heller ingen myte at helsearbeidarar byggjer opp ein viss resistens og har eit sterkt immunforsvar, men dette er ein falsk tryggleik. Dei kan likevel bli smitta og bringe smitten vidare til pasientane, seier Guldvog.

Bekymra over beredskapen

Helsedirektøren er også bekymra over dei sikkerheits- og beredskapsmessige følgjene ein stor influensaepidemi kan få.

– Helsetenesta er den største beredskapsorganisasjonen i landet. Det er ein betydeleg risiko om vi har mange uvaksinerte helsearbeidarar. Får vi ein kraftig influensaepidemi, så er det ein stor risiko for at helsetenesta kan bli sett ut av spel i enkelte delar av landet. Dette kan få fatale konsekvensar og må unngåast for ein kvar pris, seier Guldvog.

Tilsette innan politiet, forsvaret og brannvesenet bør også vaksinere seg mot influensa, meiner han.

– Dei som har ansvaret for desse sentrale nøkkelfunksjonane må tenkje gjennom korleis dei skal sikre beredskapen også i sesongar der mange er smitta av influensa, seier Guldvog.

Trygg vaksine

Rådgjevar Birgitte Klüwer understrekar at influensavaksinen er godt utprøvd og blir rekna som svært trygg.

– Dette er ein vaksine med svært god sikkerheitsprofil. Delen som rapporterer biverknadar er liten, seier ho.

Mange er likevel skeptiske til all vaksine, konstaterer Guldvog.

– WHO ser på vaksineskepsisen og konspirasjonsteoriane som verserer rundt vaksinar som eit veldig stor globalt helseproblem, så vi som jobbar i helsetenesta har eit felles ansvar for å informere, seier han.

(©NPK)