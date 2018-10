Frode Bergs advokat trur Russland vurderer bytte mellom Berg og fengsla russar

innenriks

Novikov kom til Noreg onsdag ettermiddag og skal i Noreg ha møte med Bergs norske advokat Brynjulf Risnes, blant anna for å diskutere kva dei skal gjere dersom etterforskarane gir dei beskjed om at dei er ferdige med sitt arbeid.

– Eg kan ikkje føresei noko om etterforskingsstega vidare, men mitt personlege inntrykk er at etterforskaren no kjem til å ta ein pause med tanke på at ei eventuell utveksling kan finne stad, seier Novikov til VG etter at han landa på Oslo lufthamn Gardermoen.

Novikov seier til vidare at eit mål med Oslo-besøket er å sette seg inn i saka med den fengsla, spionsikta russaren Mikhail Botsjkarev, der han håpar det kan bli aktuelt med ei utveksling mellom Berg og Botsjkarov.

– Det er mitt inntrykk at dei tar ein pause for å vurdere om det er aktuelt med eit slikt byte, seier Novikov.

Berg vart arrestert av det russiske sikkerheitspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Nordmannen har innrømt at han var kurer for den norske etterretningstenesta. I starten av oktober vart han varetektsfengsla på nytt fram til 5. desember.

(©NPK)