Framleis raudt nivå for Veslemannen

– Etter at det vart varsla raudt farenivå for Veslemannen i går ettermiddag, auka bevegelsane i fjellpartiet, og det har vore ei rad mindre og større steinsprang frå området. Vi ventar at dei høge temperaturane fører til snøsmelting og framleis tilførsel av vatn til fjellpartiet. Bevegelsane i fjellpartiet vil sannsynlegvis framleis vere høge framover, seier Lene Kristensen, geolog i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), i ei pressemelding onsdag formiddag.

Mindre regn enn varsla

Det kom ein del regn tysdag ettermiddag og kveld, men ein god del mindre enn varsla. Årsaka til dei auka bevegelsane er derfor auka tilførsel av vatn ned i fjellpartiet på grunn av ein kombinasjon av snøsmelting og nedbør. Bevegelsane har vore nesten 50 centimeter i døgnet i øvre del, og 2–3 centimeter i nedre del. Målingane viser no litt minkande hastigheiter i øvre del, men aukar litt i nedre del, opplyser NVE.

Det vart litt kjøligare ved midnatt (1 grad), men temperaturen har begynt å stige igjen. Det er varsla varmt og tørt vêr dei neste dagane fram til laurdag kveld. Onsdag kan temperaturen stige til 5 plussgrader på Mannen.

18 ras

Geologen opplyser til NTB at Sivilforsvaret har registrert 18 større og mindre ras, dei fleste tysdag kveld mellom klokka 21 og 23.30.

Farenivået er framleis raudt, noko som betyr at bebuarane som er evakuerte, ikkje får flytte heim igjen. Det gjeld framleis ferdsels- og opphaldsforbod i området, og togstrekninga mellom Dombås og Åndalsnes er stengt.

Femte evakuering i år

Veslemannen er eit relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har eit volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noko som svarar til rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at bebuarane under Veslemannen har vore evakuert mange gonger dei siste åra. Evakueringa tysdag er den femte i år og den tiande sidan 2014.

