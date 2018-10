Framleis mykje bevegelse i Veslemannen

innenriks

Det var auka bevegelse fram til midnatt, og i løpet av natta er det registrert bevegelse tilsvarande 40–50 centimeter i døgnet, seier vakthavande geolog Lene Kristensen i NVE.

– I dei siste timane har det vore ein minkande trend, sjølv om farten framleis er høg, seier ho til NTB.

Ho fortel at sivilforsvaret har registrert 18 større og mindre ras, dei fleste tysdag kveld mellom klokka 21 og 23.30.

Snøsmelting

På grunn av stigande temperatur er det mykje snøsmelting i fjellet, noko som bidrar til aktiviteten i Veslemannen.

– Det er komme nedbør samtidig med aukande temperatur, og den kombinasjonen bidrar til aktiviteten, seier geologen.

Farenivået er framleis raudt, og bebuarane som er evakuerte, har ikkje fått flytte heim igjen. Det er framleis ferdsels- og opphaldsforbod i området. Togstrekninga mellom Dombås og Åndalsnes er også stengt for trafikk på grunn av rasfaren.

Plussgrader framover

Det er stort sett meldt plussgrader i dagane framover, og til saman vil dette kunne føre til stort tilsig av vatn i fjellet, noko som kan føre til ytterlegare auke av bevegelsane, ifølgje NVE.

Veslemannen er eit relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har eit volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noko som svarar til rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at bebuarane under Veslemannen har vore evakuerte ei rekkje gonger dei siste åra. Evakueringa tysdag er den femte i år og den tiande sidan 2014.

(©NPK)