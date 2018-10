DN: Oljefondet blir i Noregs Bank

innenriks

Ein gong dei nærmaste vekene kjem det ei melding til Stortinget om korleis fondet skal organiserast. Det viktigaste spørsmålet har vore om det framleis skal liggje under Noregs Bank eller skiljast ut som eit særlovsselskap direkte underlagt Finansdepartementet.

Etter det Dagens Næringsliv kjenner til, vel regjeringa å la oljefondet bli der det er, men det blir oppretta to styrer – eitt for oljefondet og eit eige styre eller komité for pengepolitikken. Avisa er ikkje kjent med korleis dette skal løysast formelt.

Ei kjelde seier det er ulogisk å endre organiseringa ved å skilje ut fondet, ettersom regjeringa allereie har gått in for at Statens pensjonsfond utland ikkje skal handle med unoterte aksjar, men at brorparten framleis skal bestå av lett omsettelege aksjar og rentepapir. Kjelda meiner ei omorganisering kunne bli tolka som kritikk av Noregs Bank.

