Byantikvaren vil frede kyrkjer som blir lagt ned

I april kom meldinga om at ni kyrkjer i Oslo blir foreslått lagt ned. Bakgrunnen er at Oslo kyrkjelege fellesråd, som i fleire år har gått med underskot, kan spare 10 millionar kroner.

Blant dei ni er det ifølgje Byantikvaren fem som er særleg verdifulle som kulturminne, av dei er tre blant dei viktigaste modernistiske kyrkjene i byen.

Morten Stige, avdelingsleiar hos Byantikvaren, seier at Bakkehaugen, Iladalen, Sofienberg og Øster Aker alle er klart fredingsverdige, skriv Aftenposten.

Byantikvaren er ikkje imot at kyrkjer blir brukte på nye måtar, men understrekar at det i så fall må baserast på at kulturminneverdiane blir sikra, det vil seie arkitektur, inventar og kunst.

Riksantikvaren har foreslått ei automatisk freding av alle kyrkjer som er bygde før 1850, men alle dei aktuelle kyrkjene i Oslo er bygd seinare og ville ikkje bli omfatta av ei slik automatisk freding.

– Om vi ikkje også sikrar fleirtalet av kyrkjene bygd etter 1850, kan vi miste heile historia om Oslos vekst frå ein fattig småby, seier Stige.

