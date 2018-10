Politidirektoratet: – For lang saksbehandlingstid i valdtektssaker

innenriks

Valdtekt er eit saksområde som politiet prioriterer, og fristen for å oppklare slike saker er sett til 130 dagar. Tal frå Politidirektoratet viser ei heilt anna verkelegheit.

Den gjennomsnittlege saksbehandlingstida for valdtektssaker er nemleg no 207 dagar, ein auke på 19 dagar frå 2. tertial 2017.

– Vi er ikkje tilfredse med denne utviklinga, og det blir sannsynlegvis noko verre før det blir betre. Vi har sett i verk tiltak som må få tid til å virke, seier leiar for straffesaksseksjonen i Politidirektoratet Harald Bøhler.

Meir openheit

Årsakene til den kraftige auken i talet på politimeldingar er blant anna større openheit om slike forhold etter metoo-kampanjen og politieoppfordringar til å melde valdtekter. Å etterforske slike saker er gjerne vanskeleg og tar dermed lang tid.

Ved utgangen av august i år hadde politiet fått 1.146 valdtektsmeldingar. Det er ein auke på 9,1 prosent frå same periode i 2017. Dei siste fem åra har talet på politimeldingar av valdtekt auka med heile 44,9 prosent.

Saksbehandlingstida for valdtektssaker varierer mellom politidistrikta. Aust politidistrikt brukar lengst tid, heile 326 dagar, mens Møre og Romsdal brukar 240 dagar. Raskast går det i Trøndelag, der det tar 89 dagar i gjennomsnitt, altså godt under fristen politiet sjølv set på 130 dagar. Det er berre Trøndelag og Agder politidistrikt (128 dagar) som held fristen politiet sjølv har sett.

Åtvara

I sommar gjekk fagforeiningane i politiet ut og åtvara mot situasjonen. Ei kartlegging NRK gjorde, viste at grove vald- og overgrepssaker vart liggjande, politifolk slutta og arbeidspresset var skyhøgt. Fleire av politidistrikta knytte då utfordringane dei har, til den gjennomførte politireforma.

Politidirektoratet meiner ein enno ikkje har sett verknaden av reforma.

– Vi ser ikkje gevinstane av reforma riktig enno. Politidistrikta må gjere tøffe prioriteringar kvar einaste dag, og resultatforbetringane vi forventar, kjem saktare enn vi ideelt sett skulle ønske, seier Bøhler i ei pressemelding.

Han understrekar at politiet aktivt jobbar med å forbetre resultata, men at dette er ein langsiktig plan og at tiltaka må få tid til å verke.

