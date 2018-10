LO ut mot kutt i tiltak for å få folk i jobb

innenriks

– Vi meiner regjeringa undervurderer uvissa i norsk økonomi og arbeidsliv. Vi må ha eit større fokus på det å skape jobbar og få fleire i arbeid. Det vert teke nokre grep, men det er langt frå nok, seier LO-leiar Hans Christian Gabrielsen.

Han møtte statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp), som hadde invitert partane i arbeidslivet til eit møte dagen etter at forslaget til statsbudsjett vart lagt fram. Regjeringa vil blant anna kutte arbeidsmarknadstiltaka med 340 millionar kroner.

– Vi skal glede oss over at arbeidsløysa går litt ned og at fleire er i arbeid, men vi har 113.000 ledige, og prognosen for neste år er framleis over 100.00 ledige. Det er veldig alvorleg, seier Gabrielsen til NTB.

Han påpeiker at den skjulte arbeidsløysa som ikkje går fram av arbeidsløysetala, kjem i tillegg.

– Då blir det heilt feil å kutte tiltak som skal få fleire i jobb, seier han.

– Meir målretta

Men finansminister Siv Jensen (Frp) er usamd.

– Vi reduserer dei ordinære arbeidsmarknadstiltaka i ein situasjonen der arbeidsløysa går ned og frigjer pengane til meir målretta tiltak for å få menneske inn i jobb, meiner ho.

Regjeringa styrkjer den såkalla inkluderingsdugnaden, som skal bidra til at fleire med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kjem inn i arbeidslivet, med 125 millionar kroner i neste års budsjett. Den vil også gjere ordningar for lønnstilskot og opplæring enklare og meir effektive.

– Vi har framleis høgt volum på skjerma tiltak, altså tiltak for dei som treng litt lengre tid før dei kjem ut i jobb, seier statsminister Erna Solberg (H). Ho viser også til rapportar om at arbeidsmarknadstiltaka ikkje bidrar nok til å få folk ut i jobb.

Ho påpeiker dessutan at det no er mangel på arbeidskraft mange stader og meiner Nav må jobbe meir med formidling av jobbar og styrke kontakten med marknaden.

– Varig tapte inntekter

LO-leiaren er også kritisk til at regjeringa held fram med å kutte i skattane.

– Dette er varig tapte inntekter. Dette går utover evna vår til å finansiere velferda framover, samtidig som innretninga på skattekutta har ført til at forskjellane aukar, seier Gabrielsen.

Han synest heller ikkje han ser så mykje til veksten i talet på arbeidsplassar som regjeringa har lovd at skattekutta vil føre til.

– Jobbane kjem no

NHO er på si side fornøgd med skatteopplegget til regjeringa.

– Skattepolitikken er riktig. Den legg til rette for at næringslivet får utvikle seg og skape arbeidsplassar, seier fungerande administrerande direktør Ole Erik Almlid.

Han meiner at skattekutta gir fleire jobbar.

– Det vert skapt fleire arbeidsplassar i Noreg og det kjem til å bli skapt fleire arbeidsplassar neste år også. Skattelette treng tid på å virke, seier Almlid.

På møtet med statsministeren og finansministeren uttrykte han elles skuffelse over at NHOs forslag til eit CO2-fond ikkje har fått betre omtale i budsjettet.

Forslaget går ut på å setje CO2-avgifta bedriftene betaler, i eit fond som så brukar pengane til tiltak for utsleppskutt i nyttetransporten.

