Kripos: – Målet er å føre Nygaard-saka for ein norsk domstol

– Målet vårt er å føre saka for ein norsk domstol. Vi kjem ikkje til å seie noko om kva vi har gjort eller kjem til å gjere. Det ligg i sakas natur at vi ikkje klarer å løyse den med eigne norske ressursar ettersom det dreier seg om personar som ikkje oppheld seg i Noreg, seier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til NTB.

Det inneber at det blant dei sikta kan vere personar som både kan knytast direkte til drapsforsøket, og som dermed var i Noreg 11. oktober 1993 då attentatet mot William Nygaard skjedde, og personar som hadde ei anna rolle og som kan ha vore i eit anna land.

Måtte informere

Det er tatt ut sikting etter paragraf 233 om overlagt drapsforsøk, og paragraf 99 a om angrep på sentrale samfunnsinteresser. Begge dei to paragrafane har ein øvre strafferamme på 21 år. Det er berre to dagar til foreldingsfristen ville gått ut etter 25 år.

– Hadde ein tatt reint etterforskingsmessige omsyn, ville vi ikkje gått ut med informasjon no ettersom det er så lite vi kan seie på det noverande tidspunkt, seier Nilssen.

– Vi måtte likevel gå ut med informasjon om etterforskinga no av omsyn til William Nygaard og offentlegheita rundt saka. I tillegg er det denne veka 25 år sidan drapsforsøket. Dermed går foreldingsfristen i utgangspunktet ut. Den viktigaste grunnen til at vi måtte gå ut med dette offentleg no, er å få informert om at forelding ikkje skjer, understrekar ho.

«Sataniske vers»

Ifølgje Kripos er det fleire sikta, men kor mange og kven desse personane er, er ikkje kjent. Ifølgje NRK høyrer dei til eit fundamentalistisk miljø, men det kan ikkje Nilssen bekrefte.

– Det er snakk om utanlandske statsborgarar som ikkje oppheld seg i Noreg. Vi knyter dei til drapsforsøket, og dei er sikta for forsøk på overlagt drap, men vi går ikkje inn på rollene dei har hatt per no. Vi kjem heller ikkje til å gå nærmare inn på kva for eit miljø dei høyrer til, seier ho.

I den opphavlege etterforskinga gjekk politiet etter kvart breitt ut. Kripos understrekar at etterforskinga no er knytt direkte opp mot utgjevinga av Salman Rushdies bok «Sataniske vers» i 1989.

– Vi har ingen haldepunkt for at det er noko anna enn utgjevinga av «Sataniske vers» som er motivet, og det viser seg også i siktinga. Den inkluderer også paragraf 99a i den gamle straffelova, for vi meiner dette også er eit angrep på ytringsfridomen og den institusjonen som William Nygaard representerer, seier Nilssen.

Foreldinga berre broten for dei sikta

Foreldingsfristen går ut torsdag denne veka og det vil gjelde for andre involverte som eventuelt blir dregne inn i etterforskinga.

– Foreldingsfristen er broten berre for dei personane det er tatt ut sikting mot, seier Nilssen.

Kripos seier dei ikkje kan seie noko om dei vidare etterforskingsstega, men understrekar at dei vil gi ny informasjon om saka når dei meiner det er rett. Nilssen seier det er for tidleg å seie kor nært Kripos er å kunne sende over saka for ei påtalemessig avgjerd til Statsadvokaten.

