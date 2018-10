KrFU-utbrytarar varslar støtte til Hareide på landsmøtet

innenriks

– Dette er heilt ekstraordinært. Eg meiner delegatane våre er forplikta til å følgje opp landsmøtevedtaket vårt, seier KrFU-leiar Martine Tønnessen til Bergens Tidende.

Avisa melder tysdag ettermiddag at fem av KrFUs tolv delegatar til det ekstraordinære landsmøtet i Kristeleg Folkeparti kjem til å stemme i tråd med si eiga overtyding – og ikkje i samsvar med landsmøtevedtaket. Ungdomspartiet har vedtatt med 47 mot 33 stemmer at det vil anbefale moderpartiet å innleie samarbeidssamtaler med regjeringa.

Vedtaket vart fatta for berre to veker sidan. KrFU-leiaren meiner det er forpliktande også for delegatane som er ueinige i det. Det vekkjer derfor skarpe reaksjonar at nesten halvparten av delegasjonen til det ekstraordinære landsmøtet 2. november vil stemme i samsvar med Hareides råd.

– Situasjonen er ganske endra. Viss Knut Arild Hareide hadde halde talen sin i forkant av landsmøtet vårt, så ville debatten gått føre seg på heilt andre premissar, seier éin av dei fem, sentralstyremedlem og fylkesleiar Karine Skoglund i Buskerud KrFU.

