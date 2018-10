Kliss vått på Vestlandet dei nærmaste 24 timane

innenriks

Den kraftige nedbøren som vil halde på i alle fall dei neste 24 timane, aukar både flaumfaren og jordskredfaren på Vestlandet, men farevarselet frå Meteorologisk institutt er førebels ikkje meir enn på gult nivå – det tredje høgste farenivået.

I Hordaland og i Sogn og Fjordane vil stadene med mest nedbør få mellom 70 og 110 millimeter regn, medan i Rogaland kan det lokalt komme mellom 70 og 90 millimeter på 24 timar.

Eit farevarsel på gult nivå betyr fare for overvatn i tettbygde område og moglege behov for førebyggjande tiltak. Også faren for jordskred og flaum er sett til gult nivå. Fleire fylke har derfor auka beredskapen.

Statens vegvesen har sett inn vakter fleire utsette stader.

– Vi har fleire parti som vi vil følgje ekstra med på no når det er meldt om mykje regn, seier byggjeleiar Åsmund Andersen Sekse i Vegvesenet til NRK.

I Strand kommune i Ryfylke – som vart hardt ramma i førre omgang med kraftig nedbør i september – er det sett ut flaumvakter etter at kommunen fekk kritikk for dårleg førebygging sist gong.

– Vi har rydda opp i bekkeleie, tatt vekk vegetasjon, reinsa ristene og fjerna store steinar. Vi veit ikkje kor hardt dette slår inn over oss, men vi har førebudd oss så godt vi kan, seier rådmann Ketil Reed Aasgaard.

(©NPK)