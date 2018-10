Johan Sverdrup-feltet skal drivast av straum frå land i 50 år

innenriks

– Dette er ein stor dag for Equinor og Johan Sverdrup-partnarskapet, og då er det spesielt hyggeleg å få hjelp frå sjølvaste statsråden med denne siste etappen for å få straum frå land på plass, seier Jez Averty, driftsdirektør for Equinor for felta sør i Nordsjøen.

Den offisielle opninga av straumforsyninga frå land vart gjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) tysdag. At oppkoplinga skjer nærmare eitt år før produksjonsstart, bidrar til at karbonavtrykket til prosjektet blir ytterlegare redusert, fastslår Equinor.

Balanse med låg oljepris

– Med antatte ressursar på opptil 3,2 milliardar fat, og ein produksjonshorisont på meir enn 50 år, er det viktig at produksjonen frå Johan Sverdrup blir så effektiv som den kan bli, med minst mogleg utslepp. Dette er ein sentral del av selskapsstrategien og godt i tråd med våre vegkart for både klima og norsk sokkel framover, seier Averty.

Feltet vil produsere opp til 660.000 fat kvar einaste dag og går i balanse med ein oljepris på under 20 dollar fatet. CO2-utsleppa er oppgitt å liggje på 0,67 kilo per fat. Totalt bidrar krafta frå land til 460.000 tonn CO2 i reduserte utsleppsinnsparingar per år, noko som svarar til årlege utslepp frå 230.000 personbilar.

– Ein annan, viktig effekt av landkraftløysinga er at også arbeidsmiljøet for dei opptil 900 arbeidarane her ute blir betydeleg betre når vi får vekk støyen og dei lokale utsleppa frå generatorane, seier Equinors direktør for Johan Sverdrup-utbygginga, Trond Bokn.

Ein firedel av norsk produksjon

Johan Sverdrup-feltet ligg på Utsirahøgda i Nordsjøen, om lag 150 kilometer frå land. Første fase er planlagt å starte opp i november neste år. Når fase to etter planen startar opp i fjerde kvartal 2022, aukar produksjonskapasiteten frå 440.000 til 660.000 fat. Feltet vil på det meste motsvare 25 prosent av all norsk petroleumsproduksjon.

Gigantprosjektet er anslått å gi meir enn 900 milliardar kroner i inntekter til staten i levetida til feltet. Berre i første og andre byggjetrinn kan utbygginga gi 150.000 årsverk fram til 2025. Kraftløysinga vil gjere at også felta Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog vil få straum frå land.

Equinor er operatør på Johan Sverdrup-feltet med ein del på drygt 40 prosent. Lundin Norways del er på 22,6 prosent, medan Petoro har 17,4 prosent, Aker BP 11,6 og Total 8,4 prosent.

(©NPK)