Forsvaret avviser at Orion-flya stod på bakken i fjorten dagar

Det er kjelder i Forsvaret som opplyser til AldriMer.no at overvakingsflya ikkje har hatt operative tokt på to veker. Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) ønskte opphavleg ikkje å kommentere opplysningane, men valde tysdag å understreke at det er blitt gjennomført fleire tokt i denne perioden.

– FOH vil ikkje kommentere aktiviteten ytterlegare, men Forsvaret erkjenner at det er ein krevjande situasjon på Andøya både når det gjeld tilgjenge på materiell og personell, og at Luftforsvaret prøver å løyse denne på best mogleg måte med tilgjengelege ressursar, opplyser pressetalsmannen, major Brynjar Stordal, ved FOH til NTB.

Orion-flya opererer ut frå Andøya flystasjon og patruljerer nordområda. Dataa som blir innhenta av flya, blir behandla av E-tenesta før resultata går vidare til militære og sivile avgjerdstakarar i Noreg og Nato.

Aldrimer peikte på at det er uheldig om dei norske overvakingsflya står på bakken samtidig som den russiske nordflåten aukar sin aktivitet for å kunne følgje med på NATOs storøving Trident Juncture 2018.

Også Storbritannia og USA har hatt hyppige overvakingsflygingar i nordområda den siste tida.

