Fleire er sikta for drapsforsøket på forlagssjef William Nygaard i 1993

11. oktober 2018 er det 25 år sidan angrepet, og den strafferettslege foreldingsfristen ville då i utgangspunktet vore nådd.

– Det er likevel involverte i saka som politiet no har sikta, og det er nyleg sett i verk tiltak som inneber at foreldingsfristen for desse blir broten. Etterforskinga ved Kripos vil derfor fortsette. Dei sikta er utanlandske statsborgarar som ikkje oppheld seg i Noreg, opplyser Kripos i ei pressemelding tysdag morgon.

– I og med at saka ikkje er forelda, er Kripos framleis interessert i informasjon som kan bidra til oppklaring, heiter det vidare.

Dei som har tips, kan kontakte Kripos på telefon 23 20 80 00 eller e-post tips.kripos@politiet.no.

Knytt berre til «Sataniske vers»

– Vi vil gjere alt som realistisk sett er mogleg for å oppklare saka, og av omsyn til den vidare etterforsking og det sterke ønsket om oppklaring er det ikkje mogleg for politiet å gi ytterlegare informasjon no. Det må takast høgde for at også den vidare etterforskinga vil vere tidkrevjande, melder Kripos – som ikkje har haldepunkt for at drapsforsøket var motivert av noko anna enn Nygaards rolle som utgjevar av boka «Sataniske vers».

Ifølgje NRK skal dei sikta vere knytt til eit fundamentalistisk miljø.

– Eg er letta og fornøgd med utviklinga i saka, ikkje minst at påtalemakta og politiet seier at «handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet», skriv Nygaard i ei melding til NTB.

Han er for tida på reise med PEN, som han leier.

Det iranske regimet

Overfor NRK understrekar Nygaard at han ikkje er så opptatt av at gjerningsmennene skal straffast, men vil vite kven dei var og kva miljø det var som stod bak.

– Eg vil vite kva forbindelsar dei eventuelt har til det iranske regimet, seier han.

Dei aktuelle personane er sikta etter paragraf 233 i den førre straffelova for overlagt drapsforsøk. Dessutan er dei sikta etter paragraf 99 a, som omfattar angrep på sentrale samfunnsinteresser.