Farenivået for Veslemannen vert auka til raudt – innbyggjarar evakuert

– På grunn av skredfare og rørsler i fjellpartiet ovanfor Lyngheim i Romsdalen, vert det gitt ordre om ferdsels- og opphaldsforbod i området, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

Ferdselsforbodet kjem etter at Noregs vassdrags- energidirektorat (NVE) tysdag ettermiddag heva farenivået for fjellområdet – først til oransje, seinare på ettermiddagen til raudt.

Rørslene i fjellpartiet har vore stabile dei siste dagane, rundt 10 centimeter per døgn i det øvre området og 1-1,5 centimeter per døgn i det nedre frontpartiet. Det har vore relativt kaldt, og det ligg mykje snø i fjellet.

– Det har no blitt mildare, og det har byrja å regne. Samtidig har farten i den øvre delen av fjellpartiet auka til om lag 20 centimeter per døgn og til 1–3 centimeter per døgn i nedre frontparti. Enkelte mindre parti i den midtre delen viser også auka rørsler, seier vakthavande geolog Ingrid Skrede i NVE.

Fram til midnatt tysdag er det meldt 13–20 millimeter nedbør som regn og sludd. Det er stort sett meldt plussgrader i dagane framover, og til saman vil dette kunne føre til stort tilsig av vatn i fjellet, noko som kan føre til ytterlegare auke av rørslene, ifølgje NVE.

Veslemannen er eit relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har eit volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noko som svarar til rundt éin prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at innbyggjarane under Veslemannen har vore evakuerte ei rekke gonger dei siste åra.

