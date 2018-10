Else Kåss Furuseth får Åpenhetsprisen 2018

innenriks

Ho får prisen for sitt langvarige engasjement for pårørande etter sjølvmord.

Furuseth fekk svært god respons på framsyninga si «Kondolerer» der ho fortel om korleis livet vart etter at ho som 11-åring mista mora og som 28-åring mista broren etter at begge valde å ta sitt eige liv. Framsyninga gjekk over 200 gonger på Torshovteatret og deretter på Nationaltheatret mellom 2011 og 2016.

Ho følgde opp suksessen med framsyninga «Gratulerer», der ho snakkar ho om det å vere god nok, og har i haust hatt ein serie på fire program på TVNorge og strøymetenesta Dplay. I denne serien har ho møtt pårørande og overlevande for å lære meir om kven det er som tar livet sitt og kvifor dei gjer det.

– Gir dei etterlatne ei stemme

– Else Kåss Furuseth gir ei stemme til dei etterlatne. Det gjer ho med positivitet og humør. Trass i eit tungt og alvorleg tema representerer framsyninga hennar håp og ein hyllest til livet. Ho ønskjer å gjere kvardagen lettare for dei etterlatne, men også for dei som har prøvd å ta sitt eige liv, heiter det blant anna i grunngjevinga.

– Sjølvmord er framleis tabu og vondt å snakke om. Derfor treng vi denne forma for openheit for å førebyggje og for å lækje, seier landsleiar Kristian Kise Haugland i Mental Helse.

Kunstverk

Openheitsprisen har vore delt ut sidan 2004 på Verdsdagen for psykisk helse 10. oktober. Den blir gitt til ein person som har gjort eit særleg bidrag for å skape openheit om psykisk helse. Blant tidlegare vinnarar er blant andre Fabian Stang, Paal-André Grinderud, Simon Flem Devold, Stig Inge Bjørnebye, Lene Marlin og Agnete Johnsen.

Vinnaren får eit kunstverk, litografiet «Scene» av Alf Christian Hvaring, og ein gåvesjekk på 10.000 kroner. Sjekken vert utbetalt til eit velgjerande formål og Furuseth har valt å gi gåvesjekken sin til Mental Helses hjelpetelefon 116 123.

(©NPK)