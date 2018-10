Aschehoug: – Tydeleg signal om at ytringsfridomen står sterkt

innenriks

– Det er både merkverdig og positivt at siktinga med denne rettsbruken byggjer på det politiet seier var «et angrep på det trykte ords frihet», seier konsernsjef og forleggar Mads Nygaard i Aschehoug.

Mads Nygaard er son av William Nygaard, som var forlagssjef i Aschehoug då han gav ut Salman Rushdies omstridde bok «Sataniske Vers» i 1989, og som vart utsett for drapsforsøk 11. oktober 1993.

Mads Nygaard viser til at Kripos i tillegg til å ha sikta fleire personar for drapsforsøk, også har sikta dei for brot på paragraf 99a i straffelova om angrep på sentrale samfunnsinteresser.

– Ei slik grunngiving sender eit tydeleg signal om at ytringsfridomen er ein rett som står sterkt i Noreg, og at truslar mot den skal kjempast mot – også rettsleg. Dette er ein viktig bodskap om støtte til alle som mottar truslar for det dei skriv og seier. Dei er ikkje blitt færre og truslane ikkje mindre alvorlege på 25 år, seier Mads Nygaard.

