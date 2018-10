Alunorte startar opp igjen på halv kapasitet i Brasil

innenriks

Dei føderale miljømyndigheitene IBAMA har godkjent at Alunorte brukar ein ny og moderne filterteknologi. Dermed har miljømyndigheitene i delstaten Pará SEMAS godkjent oppstart.

Produksjonen er venta å vere på halv kapasitet i løpet av to veker, heiter det i ei pressemelding frå Norsk Hydro tysdag.

– Med dokumentasjon som verifiserer integriteten til vårt system for å prosessere bauksittrestar ved bruk av pressfilteret, og i forståing med SEMAS, er vi no i stand til å ta opp att drifta på Alunorte på ein trygg måte, seier John Thuestad, Hydros leiar for forretningsområdet Bauksitt og Alumina.

Alunorte har produsert på halv kapasitet sidan mars då miljømyndigheitene og ein domstol påla anlegget å kutte produksjon med 50 prosent etter skuldingar om forureina drikkevatn som følgje av lekkasjar etter ekstrem nedbør.

Det vart gjennomført interne og eksterne undersøkingar som bekrefta at det ikkje hadde vore utslepp frå deponia for bauksittrestar eller etter nedbøren, ifølgje Hydro.

I førre veke stengde Hydro produksjonen heilt fordi det gamle deponiet var fullt. Driftsstansen førte også til at aluminiumsverket Abras måtte stengjast sidan aluminiumsverket er avhengig av alumina frå Alunorte.

Den nye pressfilterteknologien gjer Alunorte i stand til å fortsette å deponere bauksittrestar på ein trygg måte medan dei ventar på løyve til å bruke eit nytt deponi.

I tillegg til at Alunorte tek opp att drifta kan Hydros bauksittgruve Paragominas også ta opp att leveransar til Alunorte med 50 prosent kapasitet.

