Zero håpar KrF skjerpar klimaprofilen i statsbudsjettet

– KrF må bidra til auka utsleppskutt, særleg innan transport. Då må dei sikre at det er mest lønnsamt å velje nullutslepp, unngå avgiftsreduksjonar på fossile bilar, og krevje at regjeringa leverer på tidlegare vedtak om CO2-fond for næringslivstransport, seier Zero-leiar Marius Holm.

Miljøstiftinga er spesielt skuffa over at regjeringa har utsett den varsla auken i avgiftene på bil.

– Avgiftene må opp no for at det skal bli mogleg å gradvis innføre moms og avgifter på elbil etter 2021, og likevel nå målet om utsleppsfritt nybilsal i 2025, seier Holm.

– Vanlege bensin- og dieselbilar må no gjerast noko dyrare. Dette er viktigare enn å auke avgiftene på bilane med høgast utslepp, fortset han.

Zero finn likevel også positive ting i budsjettforslaget.

– Det er eit steg i rett retning at regjeringa no fjernar avgiftsfritaket for drosjar, og dermed gjer det meir attraktivt for drosjeeigarar å velje elbilar og hydrogenbilar. Men det må mykje større grep til for å kutte utslepp frå transporten til næringslivet, seier Holm.

