Sp: – Eit budsjett som tar tenester vekk frå folk

– Dette er eit budsjett som tar tenester vekk frå folk. Ingen regjering har sentralisert meir enn Høgre og Frp. Men det er tydelegvis ikkje nok å legge ned lensmannskontor, sjukehus, kommunar og fylke. I budsjettet er det altfor lite pengar til kommunane. Det kjem til å gå utover barnehagar, skular og føre til trongare kår på sjukeheimar i heile landet, seier partileiaren i sin første kommentar til statsbudsjettet.

Vedum meiner budsjettet svekkjer norske interesser og at det vil bidra til at fleire arbeidsplassar blir flytta ut av landet.

– Regjeringa beheld 350-kronersgrensa for netthandel, og gjer dermed norske varer dyrare og utanlandske billigare. Dette er politikk for utflytting av norske arbeidsplassar. Høgre og Frp burde jobbe for fleire arbeidsplassar i Noreg, ikkje fleire i Sverige og Kina, meiner partileiaren.

Han meiner også at budsjettet vil skape større forskjellar i Noreg og at det vil ramme vanlege folk i heile landet.

– Endå ein gong har regjeringa lagt fram eit budsjett som gjer dei aller rikaste i dei største byane endå rikare, mens folk flest berre får smular. Dei som tener over éin million får skattekutt, mens vanlege arbeidsfolk får omtrent ingenting. I tillegg aukar bompengane i rekordfart, mens pendlarfrådraget også i år går ned. Budsjettet er derfor ei dobbel straff for dei som køyrer til jobben, seier Vedum.

