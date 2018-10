Rustiltak vert trappa opp

innenriks

Arbeidet som kommunane gjer på rusfeltet er foreslått trappa opp med 200 millionar kroner over dei frie inntektene.

I tillegg foreslår regjeringa å fordele 11 millionar kroner til eit prosjekt for avrusing i fengsel, 20 millionar kroner til fleire tiltaksplassar i Nav og 50 millionar kroner øyremerkt utleigebustadtilskot.

– Opptrappingsplanen er eit historisk løft for rusfeltet. Etter åtte år med nedgang i innsatsen til kommunane, har vi dei siste to åra sett ein vekst på over 1.500 årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Det er også gledeleg at vi ser ein stor reduksjon i rusavhengige som er bustadlause, seier Høie.

Samtidig har regjeringa nedsett eit offentleg utvalt som arbeider med ei rusreform. Målet er at personar ikkje lenger skal straffast for bruk og rådvelde av illegale rusmiddel til eige bruk.

