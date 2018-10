Ropstad: Sukkeravgifta «inga heilag avgift» for KrF

innenriks

– Eg er glad for at det er eit budsjett som er tilpassa den økonomiske situasjonen. Etter ei nedgangstid der vi har brukt mykje pengar, er det viktig at vi klarer å stramme inn. Eg er glad for at regjeringa følgjer opp den semja vi har frå tidlegare om å satse vidare på veg, jernbane, forsking og høgare utdanning, som er viktig for å omstille Noreg for framtida, sa Ropstad frå Stortingets talarstol etter talen til finansminister Siv Jensen (Frp).

Han merkte seg også at regjeringa ønsker å redusere sukkeravgifta.

– KrF er opptatt av at vi får ein sukkeravgift som gir folkehelsegevinst, sa han.

Ropstad meinte det var ein fornuftig måte å gjere inndekkingar på då budsjettet vart til i fjor.

– Men det er inga heilag avgift frå KrFs side, bortsett frå at eg meiner regjeringa kunne ha foreslått ei differensiering på drikke, sa Ropstad, som slår fast at vatn med smak ikkje bør ha same avgift som sukkerhaldig brus.

Han varslar også at partiet vil jobbe mot grensa på 350 kroner for avgiftsfri import.

