Regjeringa utset momsfritak for e-bøker

innenriks

Bokbransjen håpa at regjeringa i forslaget til statsbudsjett som vart lagt fram måndag, ville fjerne moms på e-bøker.

– Dette står jo svart på kvitt i Jeløy-plattforma, påpeikte Forleggerforeningens administrerande direktør Kristenn Einarsson overfor NTB i førre veke.

Regjeringa varslar rett nok «fritak for meirverdiavgift på elektroniske utgåver av trykte tidsskrift og bøker (ebøker)», men tidlegast neste år.

– Regjeringa vil komme tilbake til saka i Revidert nasjonalbudsjett 2019, opplyser Finansdepartementet.

Departementet er no i ferd med å «utforme et forslag til regelendringar både når det gjelder elektroniske tidsskrift og bøker» og opplyser vidare at fritaka tidlegast kan innførast frå 1. juli neste år.

(©NPK)