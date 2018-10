Regjeringa går inn for å dekke over Fedje-ubåten

innenriks

Tidlegare har både Framstegspartiet og Høgre gått inn for å heve ubåten, noko også Høgres ordførar i Fedje kommune hadde håpa på, melder NRK.

– Det er positivt at regjeringa vil bruke pengar på ubåten. Så håpar eg at vi klarer å flytte pengane frå tildekking til heving av vraket, seier ordførar Stian Herøy i Fedje til NRK.

Det er brukt rundt 140 millionar kroner på utgreiinga om kva ein skal gjere med den tyske ubåten frå andre verdskrigen, som har 67 tonn kvikksølv om bord. No håpar Samferdselsdepartementet at tildekkinga skal vere ferdig til sommaren 2020.

– Det har vore ein lang og vanskeleg prosess for å endeleg avgjere handteringa av U-864, og eg meiner ein no må gjennomføre eit val, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Han peikar på at tildekking av ubåten er det som er mest risikofritt med tanke på miljøet. Kystverket har heile fire gonger anbefalt løysinga med å dekke til ubåten.

Den tyske ubåten U-864 vart torpedert av ein britisk ubåt 9. februar 1945, to nautiske mil vest for Fedje i Hordaland. Ubåten knakk i to delar og sokk. I 2003 vart den funnen, på 150 meters djup, lasta med 1.847 kvikksølvbehaldarar.

