Nybø vil halde tilbake 15 prosent av studiestipendet

Det kjem fram i det nye forslaget til statsbudsjett for 2019.

– Vi foreslår ei endring i korleis studielånet blir gjort om til stipend, for å motivere fleire til å fullføre graden sin. Å bli ferdig med utdanninga er viktig både for personleg økonomi og for samfunnet, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

– Eg er bekymra over at så mange er innom høgare utdanning utan å ta ein grad. Regjeringa ønsker at fleire studentar skal fullføre utdanningsløpet sitt, og vil samtidig fortsette å auke kvaliteten i høgare utdanning, seier ho.

Det vil framleis vere slik at totalt 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend, men med den nye ordninga kan 25 prosent bli gjort om til stipend på grunnlag av studiepoeng, mens studenten må fullføre graden for å få omgjort dei siste 15 prosentane.

Nybø vil samtidig gi ein ekstra veke med stipend til heiltidsstudentane. Med den ekstra veka med stipend vil studentane få støtte i ti månader og tre veker av året. Det gir ei ekstrautgift på statsbudsjettet på 165 millionar kroner.

Auken er eit ledd i arbeidet for å nå målet om elleve månaders studiestøtte som Venstre fekk gjennomslag for i budsjettforhandlingane i 2015.

Regjeringa fortset også satsinga på bygging av studentbustadar, og vidarefører den årlege bygginga av 2.200 hyblar.

