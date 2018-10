Natur og Ungdom meiner FNs klimarapport betyr slutten for olje- og gassfelt i Noreg

innenriks

Den ferske rapporten frå FNs klimapanel kjem med illevarslande nyheiter og viser at klimagassutsleppa må reduserast med 40–50 prosent innan 2030 for å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader.

Naturvernorganisasjonen Natur og Ungdom meiner regjeringa er nøydd til å legge om klimapolitikken og starte nedtrapping av olje og gass med ein gong.

– Dersom dagens politikarar skal kunne sjå oss som er unge i auga i framtida, må dei legge om norsk klimapolitikk totalt. Dette betyr slutten for nye oljeprosjekt i Noreg, og at vi må starte nedtrappinga med ein gong. Vi har allereie funne mykje meir olje og gass enn vi nokosinne kan bruke, og regjeringa kan ikkje fortsette å dele ut nye olje- og gasslisensar, meiner Eiterjord.

Krisepakke for klima

Klimarapporten kjem same dag som regjeringa legg fram sitt nye statsbudsjett, og Eiterjord krev ei krisepakke for klimaet.

– Norske politikarar har visst om klimaproblemet lenger enn eg har levd. Likevel er Noreg eit av få land i heile Europa som ikkje har klart å kutte utsleppa sidan 1990. Det er på tide at politikarane sluttar å snakke om klimaendringane som «vår tids største utfordring» og begynner å gjere noko. Klimaet treng ei krisepakke der alle område i samfunnet skal ned på null utslepp, seier Eiterjord.

Sol og vind

Greenpeace Noreg seier FNs klimaforsking viser at det framleis er mogleg å nå måla, men at det krev ein langt tøffare klimapolitikk som sørgjer for ei rask utfasing av fossil energi. Leiar Truls Gulowsen meiner løysinga ligg i sol- og vindenergi.

– Sol og vind er venta å få ein kjempevekst og kan dekke 70 – 85 prosent av elproduksjonen innan 2050, med trendar som viser eit endå høgare potensial. Det er her klimaløysinga ligg, seier han.

Gulowsen meiner regjeringa må slutte å opne nye oljefelt som vil produsere forureining mange tiår inn i framtida.

– Det trengst ein rask nedgang i oljeforbruket fram mot 2050. Nokre av scenario inneber så mykje som 37 prosent kutt innan 2030. Det betyr at vi i Noreg må slutte å tru at vi kan fortsette å vere ein stor oljeeksportør og samtidig nå klimamåla, seier han.

