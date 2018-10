NRK og VG: Regjeringa foreslår 3.000 kvoteflyktningar neste år

innenriks

VG har måndag morgon einslydande opplysningar.

Regjeringa grunngjev forslaget med at det kjem få asylsøkarar til Noreg, og at det derfor er rom for å ta imot fleire som blir overførte direkte frå flyktningleirar nær eit konfliktområde og busette i ein norsk kommune.

For eitt år sidan foreslo den dåverande Høgre og Frp-regjeringa at Noreg skulle ta imot 1.120 kvoteflyktningar for 2018. Talet vart justert opp til 2.120 personar etter forhandlingane med KrF og Venstre.

Etter at Venstre gjekk inn i regjeringa er talet for 2019 justert opp med ytterlegare nesten 1.000 kvoteflyktningar.

I Jeløy-erklæringa frå dei tre regjeringspartia står det at «talet kvoteflyktningar må sjåast i samanheng med andre innvandrings- og integreringsutfordringar.»

Nyleg bad FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) Noreg om å ta imot 5.000 kvoteflyktningar neste år.